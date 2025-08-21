  
a viserba

Malore mentre fa il bagno. Perde la vita un turista di 46 anni

In foto: repertorio (Adriapress)
repertorio (Adriapress)
di Redazione   
Gio 21 Ago 2025 13:12 ~ ultimo agg. 18:09
Malore fatale per un turista 46enne in vacanza a Viserba. L'uomo, attorno alle 12, si è tuffato in mare all'altezza del bagno 26. Mentre era in acqua è andato in affanno e, nonostante gli immediati soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare. Proveniente da Magherno, un piccolo paese in provincia di Pavia, era in vacanza con la moglie. 

