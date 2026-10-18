Madre fa arrestare figlio violento. Violato il divieto di avvicinamento

Nel tardo pomeriggio di ieri (sabato), intorno alle 17.40, la sala operativa della questura di Rimini ha ricevuto la segnalazione di una donna che riferiva la presenza del figlio davanti alla sua abitazione. L'uomo, già destinatario di un provvedimento di divieto di avvicinamento alla madre, emesso a causa di precedenti maltrattamenti nei suoi confronti, voleva entrare nell'abitazione.

Il personale dell'Ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico, intervenuto nel giro di pochi minuti, ha appurato l'effettiva presenza dell'uomo e ha proceduto al suo arresto per la violazione della misura cautelare. Dei fatti è stato informato il pm di turno, che ha disposto nei confronti dell'uomo il rito direttissimo.