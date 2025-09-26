  
Indietro
menu
menu

Sperpero di denaro

Comitato contesta: se la pesca è in declino perchè realizzare 2 mercati ittici?

In foto: Mercato ittico (rendering)
Mercato ittico (rendering)
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Ven 26 Set 2025 16:06 ~ ultimo agg. 16:16
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Tra gennaio e giugno 2025 al mercato ittico all’ingrosso di Rimini si è registrata una diminuzione delle quantità di pesce commercializzato del 17,3% rispetto allo stesso periodo del 2024 con un calo del valore del pescato del 24,6%. Il numero di imprese della pesca marittima è invece diminuito nel riminese del 9.7% nel quinquennio 2018-2023. I numeri, tratti dai report della Camera di Commercio, vengono elencati dal Comitato di via Sinistra del Porto per tornare a contestare la realizzazione del nuovo mercato ittico a San Giuliano, dal costo di 9,2 milioni, in aggiunta a quello da 10 milioni che sorgerà al Caar. "La realtà purtroppo non è più quella di 30 anni fa - scrive il comitato -. Solo l’Amministrazione Comunale e chi propone di spendere cifre faraoniche non lo riconosce e continua a sostenere che questo settore sia in crescita". "Se le quantità di pescato e i guadagni calano, se le imprese si riducono, se i giovani non si avvicinano più a questo mestiere, se si attinge a fondi europei per la rottamazione delle unità da pesca, allora un investimento così pesante non ha ragione di essere sostenuto con soldi pubblici" aggiungono i residenti.

Secondo il comitato quindi "sarebbe meglio destinare quei soldi verso incentivi, formazione, innovazione nella pesca, nelle tecnologie che alleggeriscano il lavoro, oppure pensarli per riqualificare le aree portuali e incentivarne la sostenibilità".

Altre notizie
Filippo D'Alesio, allenatore del Rimini F.C.
Sabato alle 17:30

Pineto-Rimini, i convocati in casa biancorossa
di Icaro Sport
la locandina
Vicini e solidali alle vittime

Il 6 ottobre la Diocesi di Rimini "In preghiera per la pace"
di Redazione
repertorio
dal 1° ottobre

Qualità dell'aria, Al via le limitazioni in Emilia Romagna con l'opzione Move-In
di Redazione
Giulia Corazzi
Violenza non va giustificata

Minuto di silenzio per Charlie Kirk. Le parole della presidente del consiglio
di Redazione
Casette dell'Acqua- Riccione
Servizi al cittadino

A Riccione riaprono le "Casette d'Acqua" entro fine ottobre
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO