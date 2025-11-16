  
domenica 23 novembre

Nei "Piccoli mondi" della sala Africa di Riccione arriva Cristina Di Pietro

Prosegue la quarta edizione di “Piccoli mondi”, la rassegna musicale e teatrale organizzata da Rimini Classica Aps, Strada San Germano Aps e Punto Giovane Odv, con concerti e spettacoli per famiglie. Domenica 23 novembre, alle 17, la Nuova Sala Africa (viale Gramsci 39) ospiterà un altro grande appuntamento con la musica per rivivere le emozioni e le sonorità intense del tango moderno.

Sul palco salirà Cristina Di Pietro, cantautrice e pianista riminese, con il progetto “Cristina para Astor”, un concerto-omaggio ad Astor Piazzolla, il celebre compositore argentino che ha rivoluzionato il tango trasformandolo da danza popolare a musica da concerto, fondendo jazz e musica colta contemporanea. 

Cristina Di Pietro torna così “alle sue radici sudamericane”, proponendo arrangiamenti originali, armonie complesse e improvvisazioni jazz, per un tango da ascoltare e non solo da ballare. Sarà un viaggio sonoro intenso e vibrante, tra melodie struggenti e ritmi coinvolgenti, capace di regalare un pomeriggio di forti emozioni. L’artista riminese, che collabora con Mario Lavezzi in concerti e progetti live, sarà accompagnata da un ensemble di musicisti: Christian Longhi (fisarmonica), Aldo Zangheri (viola) e Mattia Guerra (pianoforte).

