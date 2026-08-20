L’omaggio di Santarcangelo a Leone XIV: l'Arco Ganganelli in cartolina

Così il sindaco Filippo Sacchetti si rivolge al Pontefice nell’iscrizione sul retro di un’originale opera d’arte di cui farà dono a Leone XIV sabato 22 agosto a Rimini, insieme al nuovo parroco della Collegiata Giampaolo Bernabini. Una riproduzione, realizzata dall’artista Elvis Spadoni, in olio su alluminio di un particolare dell’Arco Ganganelli in formato finta cartolina, con tanto di francobollo raffigurante lo stemma di Santarcangelo e intestazione del destinatario: “Sua Santità Papa Leone XIV, Città del Vaticano, Roma”: “Santarcangelo ha sempre custodito e ancora custodisce un sentimento profondo per questa memoria storica e spirituale: la nostra è infatti l’unica città della provincia di Rimini ad aver dato i natali ad un Pontefice. Un motivo di orgoglio, ma anche un richiamo costante ai valori dell'accoglienza e del servizio verso il prossimo che ben caratterizzano la nostra comunità e questo mandato amministrativo".

“È un onore avere ricevuto l’opportunità di creare un legame artistico fra queste due importantissime figure, due Pontefici, e di celebrare la città di Santarcangelo” commenta l’artista Elvis Spadoni, spiegando: “Abbiamo pensato a un’opera d’arte semplice ma significativa, il disegno in olio su alluminio del particolare dello stemma papale dell’Arco in cui si legge molto bene la dedica a Clemente XIV con il cielo a creare uno sfondo molto poetico e spirituale”.