650 coristi, 115 orchestrali. Grande emozione alle prove della messa con il Papa

Giornate intense di prove alla chiesa di San Nicolò per il grande coro e l'orchestra che animerà la messa che Papa Leone celebrerà sul porto sabato 22 agosto. Sul palco ci saranno oltre 800 elementi che faranno cantare l'intera assemblea.

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Il canto d’ingresso della messa è l’esempio luminoso di come la comunità riminese si prepara all’incontro con Papa Leone. A dare voce a questo spirito di un popolo in festa il coro di 650 elementi e i 115 musicisti, in maggior parte studenti del Liceo Einstein di Rimini, che fanno parte dell’orchestra Eyos. All’orchestra sinfonica si unisce il prezioso suono dell’organo. A coordinare il grande coro sette maestri. Una macchina organizzativa imponente resa possibile anche dall’impegno di 115 tecnici. E tra chi si è messo al servizio dietro le quinte c’è anche chi da giorni sta preparando con cura gli abiti che saranno indossati dai musicisti.