650 coristi, 115 orchestrali. Grande emozione alle prove della messa con il Papa
Giornate intense di prove alla chiesa di San Nicolò per il grande coro e l'orchestra che animerà la messa che Papa Leone celebrerà sul porto sabato 22 agosto. Sul palco ci saranno oltre 800 elementi che faranno cantare l'intera assemblea.
Il canto d’ingresso della messa è l’esempio luminoso di come la comunità riminese si prepara all’incontro con Papa Leone. A dare voce a questo spirito di un popolo in festa il coro di 650 elementi e i 115 musicisti, in maggior parte studenti del Liceo Einstein di Rimini, che fanno parte dell’orchestra Eyos. All’orchestra sinfonica si unisce il prezioso suono dell’organo. A coordinare il grande coro sette maestri. Una macchina organizzativa imponente resa possibile anche dall’impegno di 115 tecnici. E tra chi si è messo al servizio dietro le quinte c’è anche chi da giorni sta preparando con cura gli abiti che saranno indossati dai musicisti.