Locazioni, Rimini contiene l'effetto turismo. Gli effetti dei canoni concordati

I dati riportati dal Sole 24 Ore, che analizza le rilevazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare (Omi) delle Entrate, evidenziano per Rimini un andamento statisticamente contenuto rispetto ai capoluoghi dell'Emilia-Romagna.

Una lettura complessa - premette l'Amministrazione Comunale - viste le oggettive difficoltà di comparazione tra ambiti territoriali dalla struttura e dalla vocazione socioeconomica differente. Rimini ad esempio subendo in maniera inferiore il fenomeno delle locazioni di porzioni di casa vista la sensibile stagionalità, dovuta all'asset turistico, della propria offerta immobiliare.

A livello nazionale secondo l'analisi del Sole 24 Ore, nei capoluoghi italiani le porzioni di immobile hanno rappresentato nel 2025 il 34,9% dei nuovi contratti, contro meno del 24% del 2018. Le locazioni parziali sono cresciute del 71,8% in sette anni, da 141mila a circa 242mila, mentre quelle di interi appartamenti sono rimaste stabili. Tre contratti su quattro di questa tipologia sono transitori o per studenti. Il fenomeno alla luce di redditi stagnanti, inflazione elevata e di un mercato che si allontana dal classico schema "4 anni +4" per orientarsi su formule più flessibili.

Sul fronte dei prezzi il dato di Rimini a livello regionale resta fra i più contenuti. Il canone medio dei nuovi contratti stipulati nel 2025 è di 607 euro, valore inferiore a quello di Bologna (916 euro) e Modena (849 euro), Parma (664 euro), Ferrara (642 euro) e Ravenna (622 euro). Restano sotto la soglia riminese soltanto Reggio Emilia con 550 euro, Forlì con 542 e Piacenza con 502. Dato ancora più significativo se si considera che Rimini è una città turistica, dove la domanda residenziale convive con quella stagionale e dove la disponibilità di alloggi resta una delle questioni più delicate.

la scheda sulle locazioni Quanto alla diffusione dei canoni concordati, a Rimini raggiungono il 70,9% dei contratti, il secondo valore regionale dopo il 71,5% di Ferrara. Seguono Reggio Emilia con il 66,7%, Ravenna con il 66,6%, Modena con il 64,1%, Forlì con il 54,7% e Piacenza con il 54,5%, mentre Bologna si ferma al 29,7% e Parma al 20,9%. Circa sette contratti su dieci rientrano in una formula che, attraverso parametri definiti dagli accordi territoriali, contribuisce a rendere più equilibrato il rapporto tra domanda e offerta e a contenere i prezzi rispetto al mercato libero.

Commenta l’Amministrazione comunale: "Nessuno mette in dubbio che il tema della casa e del suo reperimento resti tra le principali emergenze dell'Europa (vedi Spagna), Italia e dunque anche della Regione e della provincia di Rimini. Ma dal quadro statistico, che ripetiamo è parziale, emerge come ancora il territorio riminese sia capace di mantenere più lineare, senza quindi particolari picchi o l'irrompere di fenomeni nuovi, un clima complessivo. A Rimini si incrociano diversi portatori d'interesse, dal turismo, all'università, ai lavori stagionali, ai dipendenti di servizi essenziali. Mantenere equilibrio, grazie anche all'intervento pubblico sui canoni concordati (come si vede dalla tabella il risultato numerico è importante) e sulla realizzazione di nuovi alloggi o studentati (le operazioni in corso nell'area ex nuova Questura e a Viserba e quella più importante ora in corso di progettazione per l'ex MOI), diventa essenziale per la tenuta della coesione sociale complessiva." "I dati del Sole 24 Ore sono molto interessanti e saranno anch'essi considerati per la stesura del documento preliminare del PUG, ormai in dirittura d'arrivo per la discussione con la città e le forze politiche, sociali, associative, culturali”