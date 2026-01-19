Location per eventi musicali all'ex polveriera di Riccione. La Lega: 'no grazie'

“Trasformare l'area dell'ex polveriera in location per eventi e festival musicali? No, grazie". Lo affermano Elena Raffaelli, segretario provinciale di Rimini della Lega, e Andrea Bedina, che entrerà in Consiglio comunale di Riccione come capogruppo della Lega in seguito alle dimissioni di Raffaelli. "I timori sollevati da questa improvvida decisione della Giunta Angelini superano di gran lunga i benefici. La richiesta che rivolgiamo all’amministrazione riccionese è quindi quella di fare un passo indietro facendo tesoro anche delle preoccupazioni espresse di recente da Associazioni ambientaliste ed animaliste”.



“L'area dell'ex polveriera - commentano gli esponenti leghisti - riveste oggi un grande interesse sia dal punto di vista storico e culturale che da quello ambientale/naturalistico. Rimasta a lungo inaccessibile, quest’area ha visto manifestarsi un importante patrimonio di biodiversità. Sviluppandosi lungo il torrente Marano, oggetto di un prossimo importante progetto di riqualificazione finanziato da un bando regionale per 756.000 euro, il sito in oggetto dovrebbe a ragione essere a sua volta inserito nel medesimo progetto ‘Rete Ecologica Regionale’ per attiguità, morfologia e interesse naturalistico. Appare quindi improponibile trasformare anche solo temporaneamente l’area in un contenitore per eventi/raduni musicali non meglio precisati, con afflussi di presenze indeterminate e assenza di parcheggi. A meno che non ci sia già l’intenzione dell'assessore Simone Imola di realizzarvi sopra un bel parcheggione”.

Concludono Raffaelli e Bedina: “Se è vero e concreto l’obiettivo dell’amministrazione di valorizzare e tutelare il territorio, allora la Giunta non potrà che fare dietrofront su un progetto che danneggerà un patrimonio ambientale oltre a mettere in difficoltà un intero quartiere cittadino. In caso contrario, sarà sempre più manifesta la cattiva abitudine dell’amministrazione di prodigarsi solo in grandi annunci autocelebrativi, senza alcuna attinenza con la realtà”.