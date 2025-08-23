  
collaborazione confermata

Legalità e sicurezza. Incontro tra Guardia di Finanza di Rimini e Confcommercio

In foto: GDF incontra la Confcommercio
GDF incontra la Confcommercio
di Redazione   
Sab 23 Ago 2025 17:50 ~ ultimo agg. 19:26
Si è svolto al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini l’incontro tra il Colonnello Alessandro Coscarelli e la delegazione di Confcommercio – Imprese per l’Italia della provincia di Rimini, formata dal presidente Giammaria Zanzini e dal direttore Andrea Castiglioni.
Un'occasione per rinsaldare la collaborazione e rafforzare la stima tra mondo dell’imprenditoria locale e il Corpo specializzato in materia economica e finanziaria. Numerosi i temi trattati: i problemi del commercio di prossimità, i progetti di rigenerazione urbana, la legalità come principio della concorrenza tra imprese e l’impegno nel contrasto ad ogni forma di contraffazione e abusivismo.  “Siamo grati al Colonnello Coscarelli per averci ricevuto e aver condiviso con noi spunti di
riflessione importanti sul presente e sul futuro del nostro territorio – ha detto il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Giammaria Zanzini -. Il nostro
territorio, il nostro tessuto economico e il nostro turismo hanno bisogno di guardare avanti con fiducia e di porre le basi per una riqualificazione che non può prescindere dalla legalità, dal decoro, dalla sicurezza”.

