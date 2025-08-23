  
nell'81° anniversario

A Rimini una corona di fiori in ricordo dei partigiani Chesi e Battarra

In foto: la cerimonia
la cerimonia
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Sab 23 Ago 2025 14:02 ~ ultimo agg. 14:17
Questa mattina la Sezione ANPI di Rimini e l'Amministrazione comunale hanno commemorato il sacrificio di Igino Chesi ed Enrico Battarra con la deposizione di una corona di fiori sotto la lapide posta in Via Cairoli, che custodisce la memoria dei due gappisti caduti il 24 agosto 1944
Alla cerimonia hanno partecipato l'assessore Francesco Bragani in rappresentanza del Comune di Rimini, Andrea Caputo Presidente ANPI Rimini e diversi rappresentanti della sezione riminese dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. 
Un momento di raccoglimento per onorare due uomini che persero la vita a soli otto giorni dall'eccidio dei tre martiri riminesi, quando la liberazione della città era ormai prossima. La commemorazione si inserisce nel percorso di conservazione della memoria storica che Rimini porta avanti per non dimenticare le vittime della violenza nazifascista e il contributo della Resistenza alla conquista della libertà.
 
