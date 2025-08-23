  
Indietro
menu
menu

federalismo municipale

Finanziare la sicurezza con tassa soggiorno: la proposta di Rimini al Ministro

In foto: il ministro Matteo Piantedosi
il ministro Matteo Piantedosi
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Sab 23 Ago 2025 16:27 ~ ultimo agg. 16:48
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Utilizzare parte degli introiti della tassa di soggiorno a sostegno delle politiche per la sicurezza. E' la proposta per cercare di superare la cronica carenza di rinforzi estivi avanzata dall'Amministrazione Comunale di Rimini al ministro dell'interno Matteo Piantedosi, ospite oggi del Meeting per l'Amicizia tra i Popoli a Rimini. Ad incontrarlo, il sindaco Sadegholvaad e l'assessore alla Sicurezza Urbana Juri Magrini, che ha sottoposto al Ministro una bozza di modifica all'articolo 4 del Decreto sul Federalismo Municipale per comprendere, tra le possibili destinazioni degli introiti della tassa, anche le politiche per la sicurezza: finanziando l'arrivo di più agenti e pagandone, ad esempio, gli alloggi estivi. Il Ministro ha concordato con la proposta, annunciando un confronto nel merito con il Ministro alle Finanze Filippo Giorgetti.

Oltre al Ministro, sindaco e assessore ringraziano anche il Prefetto di Rimini Giuseppina Cassone per avere permesso l'incontro. 

Altre notizie
farmacia Dell'Arcangelo
una storia tra due secoli

La Farmacia dell'Arcangelo entra nell'Albo delle Botteghe Storiche clementine
di Redazione
Riccione
con le nuove disposizioni

Gioco d'azzardo: Riccione rielabora la mappa dei luoghi sensibili
di Redazione
la cerimonia
nell'81° anniversario

A Rimini una corona di fiori in ricordo dei partigiani Chesi e Battarra
di Redazione
FOTO
un rendering
due incontri il 9 settembre

Nuovo waterfront di Igea Marina: l'Amministrazione presenta i lavori alla città
di Redazione
FOTO
Lo studio di Calcio.Basket
Alle 20:35 su Icaro TV

Lunedì 25 agosto inizia una nuova stagione di Calcio.Basket
di Icaro Sport
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO