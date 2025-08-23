Finanziare la sicurezza con tassa soggiorno: la proposta di Rimini al Ministro

Utilizzare parte degli introiti della tassa di soggiorno a sostegno delle politiche per la sicurezza. E' la proposta per cercare di superare la cronica carenza di rinforzi estivi avanzata dall'Amministrazione Comunale di Rimini al ministro dell'interno Matteo Piantedosi, ospite oggi del Meeting per l'Amicizia tra i Popoli a Rimini. Ad incontrarlo, il sindaco Sadegholvaad e l'assessore alla Sicurezza Urbana Juri Magrini, che ha sottoposto al Ministro una bozza di modifica all'articolo 4 del Decreto sul Federalismo Municipale per comprendere, tra le possibili destinazioni degli introiti della tassa, anche le politiche per la sicurezza: finanziando l'arrivo di più agenti e pagandone, ad esempio, gli alloggi estivi. Il Ministro ha concordato con la proposta, annunciando un confronto nel merito con il Ministro alle Finanze Filippo Giorgetti.

Oltre al Ministro, sindaco e assessore ringraziano anche il Prefetto di Rimini Giuseppina Cassone per avere permesso l'incontro.