  
Indietro
menu
menu

48.000 a Riccione

Le strade dei vacanzieri. Oltre 62mila veicoli in transito sulla SS16 a Rimini

In foto: la Statale 16
la Statale 16
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Dom 10 Ago 2025 17:48 ~ ultimo agg. 11 Ago 02:17
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Si avvia alla conclusione il secondo fine settimana di agosto, solitamente contraddistinto dalle grandi partenze verso le località di villeggiatura in vista della settimana di Ferragosto. Sono 27,4 milioni i transiti registrati sulla rete Anas tra venerdì 8 agosto e le 12 di oggi, domenica 10 agosto. 

Il picco degli spostamenti si è registrato nella mattina di sabato con un aumento medio del 3% di transiti rispetto al sabato precedente (2 agosto).

Nel tratto romagnolo della dorsale SS16 “Adriatica” a Rimini sono transitati complessivamente 62.300 veicoli e a Riccione 47.980. Nel tratto marchigiano 27.900 a Pesaro, 48.015 a Falconara Marittima e 46.730 a Fermo. Proseguendo lungo la costa abruzzese sono stati 56.860 i veicoli transitati ad Alba Adriatica e 25.025 a Vasto mentre nel tratto pugliese di Brindisi si è registrato un transito di 127.375 veicoli.

In vista del grande aumento dei flussi di traffico Anas ha sospeso altri cantieri, oltre a quelli già fermati a inizio agosto, per un totale di 1.392, oltre l’83% di quelli attivi (1672). Potenziato l’impegno del personale su strada su tutto il territorio nazionale per un totale di circa 2.500 risorse in turnazione.

   

 

Altre notizie
Matteo Gorelli (foto Rimini F.C.)
Calcio Serie C

Rimini F.C.: Matteo Gorelli ha rescisso il contratto
di Roberto Bonfantini
Il logo del Riccione Women
Calcio C Femminile

Riccione Women presenta la sua stagione: il 6 settembre a Riminiterme
di Icaro Sport
I calciatori del Rimini mentre trasportano una porta a metà campo
Biglietteria da giovedì

Rimini F.C.: fideiussione quasi pronta. Arriva il terzino francese Jordan Boli
di Roberto Bonfantini
VIDEO
visita al cantiere del Palas
nuova passerella

Viaggio nei cantieri di Riccione. Prima tappa il Palacongressi
di Roberta Rotelli
VIDEO
Paolo Nori al We Reading Festival
in tanti al WeReading Festival

Ferragosto ricco di eventi e Santarcangelo si gode i turisti
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO