Le strade dei vacanzieri. Oltre 62mila veicoli in transito sulla SS16 a Rimini

Si avvia alla conclusione il secondo fine settimana di agosto, solitamente contraddistinto dalle grandi partenze verso le località di villeggiatura in vista della settimana di Ferragosto. Sono 27,4 milioni i transiti registrati sulla rete Anas tra venerdì 8 agosto e le 12 di oggi, domenica 10 agosto.

Il picco degli spostamenti si è registrato nella mattina di sabato con un aumento medio del 3% di transiti rispetto al sabato precedente (2 agosto).

Nel tratto romagnolo della dorsale SS16 “Adriatica” a Rimini sono transitati complessivamente 62.300 veicoli e a Riccione 47.980. Nel tratto marchigiano 27.900 a Pesaro, 48.015 a Falconara Marittima e 46.730 a Fermo. Proseguendo lungo la costa abruzzese sono stati 56.860 i veicoli transitati ad Alba Adriatica e 25.025 a Vasto mentre nel tratto pugliese di Brindisi si è registrato un transito di 127.375 veicoli.

In vista del grande aumento dei flussi di traffico Anas ha sospeso altri cantieri, oltre a quelli già fermati a inizio agosto, per un totale di 1.392, oltre l’83% di quelli attivi (1672). Potenziato l’impegno del personale su strada su tutto il territorio nazionale per un totale di circa 2.500 risorse in turnazione.