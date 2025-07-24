  
Riccione

Le casette dell'acqua a secco. Vecchio gestore lascia, se ne cerca uno nuovo

In foto: una delle casette dell’acqua di Riccione
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Gio 24 Lug 2025 17:32 ~ ultimo agg. 5 Ago 02:17
Sono mesi che i cittadini riccionesi lamentano il mal o i totale non funzionamento di molte delle casette dell'acqua prensenti nella Perla Verde. Inuaugurate alcuni anni fa per avere l'acqua "del sindaco" purificata e a pochi centesimi, con un positivo impatto ambientale, da tempo presentano grosse criticità. L'amministrazione comunale, sollecitata da più parti, spiega che la situazione è dovuta alla scadenza del contratto con l’attuale gestore, il quale ha comunicato la propria indisponibilità a proseguire nella gestione del servizio. A seguito di ciò il comune si è mosso per individuare un nuovo gestore, con l’obiettivo prioritario di mantenere tutte le casette presenti. Si è scelto di procedere con una gara a invito, che si concluderà lunedì 28 luglio. "Con l’auspicio di trovare un nuovo gestore - viene spiegato -, sarà possibile affidare formalmente il servizio entro settembre. Il Comune di Riccione considera questo servizio un presidio utile e importante per la cittadinanza, sia in termini ambientali sia per la qualità della vita, e continuerà ad agire per garantirne la continuità e l’efficienza".

