Lavori alla rete acquedottistica. Possibili disagi a Miramare

Mercoledì 12 novembre Hera effettuerà un importante intervento sulla rete principale acquedottistica nel comune di Rimini. L'intervento è in programma dalle 8:30 alle 13, con lavori che si svolgeranno in via Giorgio Ambrosoli di fronte alla centrale idrica. L'area interessata, e che potrebbe risentire dei disagi, è in particolare la zona di Miramare. Si potrebbero verificare temporanee irregolarità nella fornitura del servizio con cali di pressione o alterazione del colore nell'acqua e; in via marginale, l'interruzione del servizio. Hera specifica che l'acqua, anche in presenza di momentanea torbidità, manterrà la potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico. Tali irregolarità saranno di breve durata e si risolveranno in poche ore dalla conclusione dell'intervento.

I cittadini e le attività che dispongono del servizio saranno preavvisati con un SMS. L'Azienda si impegna a contenere al minimo i tempi di esecuzione dei lavori che, in caso di imprevisti o condizioni meteorologiche avverse, potrebbero essere rinviati ad altra data. Per ogni urgenza è attivo il numero di pronto intervento 800.713.900.