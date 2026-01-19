  
A Santarcangelo

Lavorare, cantare e ballare. a festa per i 100 anni di Libera Moroncelli

In foto: la festa per Libera
la festa per Libera
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Lun 19 Gen 2026 17:41 ~ ultimo agg. 17:48
Domenica a Santarcangelo Libera Moroncelli ha festeggiato i suoi cento anni ricevendo l’abbraccio di figli, nipoti e pro nipoti. “Il segreto per arrivare ai 100 anni? Lavorare, cantare e ballare. Ero una ballerina, con mio marito andavamo ai veglioni, nei locali. Cosa dovevo fare di più? Mi sono sempre data da fare: in fabbrica, da parrucchiera e da aiutante, in casa, facevo da mangiare per tutti”. 

Presenti i tre figli Alfiero, Maria Grazia e Franco Spadazzi, i cinque nipoti e i cinque pronipoti: i parenti hanno rivelato che ancora oggi a volte Libera cucina per l’intera famiglia.

Dopo una fetta di torta preparata dalla figlia e un brindisi, battute e abbracci con il sindaco Filippo Sacchetti: “È un ragazzino, non ha neanche la metà dei miei anni. Santarcangelo è bella anche se non vado da un po’ in centro. Continuiamo a mantenerla così bella”.

