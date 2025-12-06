  
martedì e mercoledì

“La grande luce 2025”. Al Tiberio 'La ragazza del coro' e 'Kneecap'

In foto: La ragazza del coro
La ragazza del coro
di Redazione   
Sab 6 Dic 2025 13:29 ~ ultimo agg. 15:06
Al Cinema Tiberio di Rimini, per la rassegna ACEC “La grande luce 2025”, martedì 9 (ore 18.30) e mercoledì 10 dicembre (ore 17 ed ore 21, biglietti € 7 interi, € 6 ridotti, € 5 ridotti Tiberio Club) appuntamento con la rassegna ACEC La grande luce 2025 ed il film La ragazza del coro di Urska Djukic con Jara Sofija Ostan, Mina Svajger, Natasa Burger, Marko Mandic e Branko Zavrsan. Lucia ha sedici anni, è una ragazza timida, introversa, ma curiosa. Viene da un’educazione familiare e scolastica molto rigida, per cui il corpo e le sue esternazioni sono sinonimo di peccato. Tra un brano e l’altro del coro imparerà a conoscere e confidarsi con le compagne, specialmente con una più disinibita, Ana Maria, che ha già dato il suo primo bacio. L’arrivo degli operai, corpi maschili finora sconosciuti, porterà scompiglio in lei e nell’istituto gestito dalle suore che frequenta. La rassegna prosegue il 16 e il 17 dicembre con il film Kneecap di Rich Peppiat.

 Per informazioni: Cinema Tiberio tel. 328/2571483, www.cinematiberio.it, biglietteria on line disponibile su www.liveticket.it

