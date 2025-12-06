Cantieri in viale Ceccarini. Parcheggi gratuiti per nove giornate di dicembre

Per agevolare l’arrivo dei visitatori e gli acquisti natalizi in centro e mitigare i disagi legati al cantiere di viale Ceccarini, la giunta comunale di Riccione ha disposto che in alcune giornate di dicembre la sosta nelle aree finora regolate con parcometri sarà completamente libera e gratuita. L’iniziativa sarà in vigore esclusivamente nei giorni 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 29 e 30 dicembre.

La gratuità della sosta riguarderà il parcheggio interrato di piazzale Curiel (limitatamente al piano -1), viale Catullo nel tratto tra viale Ceccarini e viale Giusti, l’area di piazzale XXV Aprile – viale Corridoni dalla zona di viale Molari al civico 4/N, e viale Dante, nel tratto compreso tra viale Boito e viale Galli. Il provvedimento comporterà per il Comune un mancato introito stimato in circa 3.000 euro

Sottolinea la sindaca di Riccione, Daniela Angelini. “Sappiamo bene che il cantiere per la realizzazione del nuovo viale Ceccarini sta comportando inevitabili disagi per le nostre attività. Rendere gratuiti i parcheggi in queste giornate cruciali di dicembre è un modo per andare incontro ai nostri commercianti, facilitando l'afflusso di visitatori e clienti. Questa misura, inoltre, si aggiunge al significativo taglio del 50 per cento sulla Tari che abbiamo già garantito alle attività direttamente impattate dai lavori, confermando il nostro impegno a sostenerli in questa fase di rinnovamento urbano”.