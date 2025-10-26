  
colpo da mezzo milione

Ladri nella villa di un avvocato riminese, rubati oro e orologi di pregio

In foto: repertorio
repertorio
di Lamberto Abbati   
Dom 26 Ott 2025 18:11 ~ ultimo agg. 18:37
Un colpo da professionisti quello messo a segno una settimana fa nella villa di proprietà di un avvocato riminese di 51 anni, situata a San Lorenzo Monte, sulle colline riminesi. Quattro uomini, incappucciati, intorno alle 18.30, sono entrati in azione forzando una finestra non del tutto chiusa. Una volta all'interno, sfruttando anche la mancata attivazione dell'allarme, hanno agito indisturbati. Dopo aver rovistato in varie stanze, hanno trovato oro e orologi di pregio. Il furto è durato pochi minuti e ha fruttato alla banda un bottino che si aggirerebbe intorno ai 500mila euro. Infatti i ladri si sono impossessati di un Rolex Daytona in oro e di un prezioso Patek Philippe. Rubati anche diversi bracciali, anelli e collane in oro appartenenti alla moglie. 

Quando il professionista è rientrato a casa insieme alla consorte ha scoperto di essere stato derubato. Immediato l'allarme alla polizia di Stato, che ha inviato sul posto le Volanti e gli investigatori della Squadra Mobile, che ora si occupano delle indagini. Intervenuti anche i colleghi della Scientifica per i rilievi. Le telecamere all'interno della villa avrebbero parzialmente ripreso la banda in azione. Il 51enne avvocato riminese aveva già subito un furto simile lo scorso anno. 

 

