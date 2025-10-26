un episodio anche a verucchio
Allarme lupi a Covignano, allevamento attaccato tre volte in una settimana
In foto: i lupi
di Lamberto Abbati
1 min
Dom 26 Ott 2025 17:24 ~ ultimo agg. 18:00
Prosegue l'allarme lupi a Covignano, dove nell'ultima settimana un allevamento di bestiame (situato nella zona del carcere dei Casetti di Rimini) è finito sotto attacco in ben tre occasioni. L'ultima nella notte (tra sabato e domenica), quando almeno tre lupi - stando alle orme rinvenute - hanno assaltato e ucciso una dozzina di oche e una capra. A nulla sarebbe valsa la rete elettrificata messa a protezione degli animali.
Esasperati allevatori e residenti, che da mesi lamentano la presenza di lupi a ridosso delle abitazioni. Sempre ieri, in via Serra a Verucchio, è stata segnalata la presenza di uno o più lupi che hanno attaccato e sbranato due capre all'interno di un recinto.
