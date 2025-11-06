  
a miramare

Ladri forzano serranda ed entrano in pizzeria. L'amarezza del gestore

In foto: la pizzeria presa di mira
la pizzeria presa di mira
di Redazione   
Gio 6 Nov 2025 12:15 ~ ultimo agg. 12:25
Tentato furto nella notte tra mercoledì e giovedì a Pizza Italia di Miramare. A raccontare l'accaduto con un post sui social il gestore Enzo Frusciano: "Per l'ennesima volta i ladruncoli sono entrati in pizzeria. Telecamera, antifurto non servono a nulla, questi fanno ciò che vogliono". Amareggiato l'imprenditore, chiedendosi se denunciare l'accaduto, scrive: "La polizia, anche se riesce a trovarli, il giorno dopo sono già in libertà. Rimini ormai è così, tutti i giorni, in tutte le zone". E chiude in modo laconico: "quando i vicini mi hanno chiamato per dirmi che la serranda era alzata e la porta forza, non sono neanche sceso, cosi se verrà qualcun altro almeno non subirò altri danni, visto che in pizzeria soldi non ce ne sono"

