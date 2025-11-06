Rimini F.C.: divieto di trasferta per due mesi per i tifosi biancorossi

Trasferte vietate per i prossimi due mesi (a decorrere dal 5 novembre) per i tifosi biancorossi dopo il sequestro di materiale pericoloso da parte della Questura di Campobasso a seguito della perquisizione dei mezzi utilizzati dai supporters del Rimini per raggiungere la città molisana.

LA NOTA DEL RIMINI F.C.

Rimini F.C. informa che, con decreto ministeriale emanato il 5 novembre 2025, sono state disposte misure restrittive per le prossime gare in trasferta.

Il provvedimento prevede la chiusura del settore ospiti negli stadi che ospiteranno le partite della squadra biancorossa e il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Rimini, con validità di due mesi a decorrere dalla stessa data.

La disposizione, adottata in relazione a fatti accaduti in occasione della gara Campobasso-Rimini del 25 ottobre scorso, resterà in vigore per tutte le trasferte comprese nel periodo indicato.

LA NOTA DELLA QUESTURA DI CAMPOBASSO DEL 29 OTTOBRE 2025

Lo scorso 25 ottobre, in occasione dell’incontro di calcio di Serie C “Campobasso-Rimini”, la Questura di Campobasso ha disposto i consueti sevizi di ordine pubblico, nei quali è stato impiegato personale territoriale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nonché un’aliquota di rinforzo del Reparto Mobile di Napoli.

Oltre alle ordinarie attività di filtraggio poste in essere anche nei confronti dei tifosi del Rimini nella fase di accesso al settore dello stadio a loro dedicato, al termine della partita i controlli delle forze di polizia sono stati estesi anche ai mezzi utilizzati dai supporter ospiti, al fine di verificare che a bordo non vi fosse materiale potenzialmente pericoloso o che facesse ipotizzare l’intenzione di un utilizzo improprio durante il viaggio di ritorno, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca e in considerazione dei rapporti con altre tifoserie interessate da gare calcistiche in programma nello scorso fine settimana.

Nonostante l’atteggiamento poco collaborativo dei tifosi riminesi, la perquisizione svolta all’interno dei loro minivan dal personale della Polizia di Stato ai sensi dell’art. 41 TULPS ha consentito di rinvenire mazze, bastoni, caschi e numerose bottiglie di vetro vuote, circa 50, contenute in sacchi neri, tra l’altro non consegnate durante l’attività di raccolta preventiva che abitualmente viene svolta in occasione delle partite in casa della squadra locale, allo scopo di evitare l’introduzione nell’area dello stadio di materiale il cui uso è vietato, per ragioni di sicurezza, sulla base dell’apposita ordinanza sindacale vigente.

In particolare sono stati sottoposti a sequestro 21 tubi idraulici di plastica dura, assimilabili a bastoni per consistenza e lunghezza e due caschi integrali, oltre al materiale in vetro.

Restano al vaglio della Questura le posizioni dei soggetti coinvolti per stabilire eventuali ulteriori responsabilità di natura penale.