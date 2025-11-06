Videosorveglianza a Borgo Marina: telecamere attive per fine inverno

Le 12 telecamere di videosorveglianza previste nel quartiere di Borgo Marina a Rimini si accenderanno tra fine inverno e inizio primavera 2026. I lavori partiranno all'inizio del nuovo anno dopo il via libera in questi giorni all'aggiornamento del Documento di Indirizzo alla Progettazione, un passaggio necessario per garantire migliori connessioni tecnologiche e dei sottoservizi in grado di fornire video di alta qualità da trasmettere in tempo reale alla Centrale Operativa della Polizia locale.

Il sistema di videosorveglianza, del valore complessivo di 128 mila euro, interesserà le principali arterie del quartiere con un piano di installazione articolato su 6 vie strategiche: via Giovanni XXIII, via San Nicolò, via Vittime Civili di Guerra, via Gambalunga, via Mameli e la rotatoria di via Savonarola.

Nel dettaglio, le telecamere saranno posizionate come segue: 2 unità all'incrocio tra via Giovanni XXIII e via Mameli, altre 2 tra via San Nicolò e via Mameli, 2 telecamere sostitutive all'angolo tra via Giovanni XXIII e via Roma, 2 dispositivi tra via Giovanni XXIII e via Bastioni Settentrionali, 1 telecamera in via Vittime Civili di Guerra, 1 all'incrocio tra via Gambalunga e via Vittime Civili di Guerra, 1 in via Gambalunga davanti alle scuole Ferrari e infine 1 presso la rotatoria di via Savonarola.

Il progetto prevede la realizzazione di opere edili propedeutiche all'installazione..

Le analisi hanno evidenziato la necessità di adeguare l'intervento alle specificità dell'area, caratterizzata da materiali di pregio nell'arredo urbano, e alle tecnologie più avanzate determinando la scelta di affidare i lavori ad Anthea. L'aggiornamento dei prezzi dei materiali, le nuove tecnologie adottate e le nuove modalità operative hanno fatto lievitare il finanziamento oltre i 128.000 euro.