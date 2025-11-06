I fratelli riminesi Yuri e Mattia in finale a La Corrida con la “Frusta Dance”

I riminesi Yuri e Mattia Mengoni si sono guadagnati l'accesso alla finale de La Corrida, la trasmissione di Amadeus in onda su La Nove. A conquistare gli applausi a scena aperta del pubblico la loro "frusta dance". I due giovani fratelli hanno portato in scena una esibizione coreografata che prevede l’uso delle fruste da scioccare a tempo di musica. Si tratta di un esercizio chiamato frusta romagnola. Ora, dopo la vittoria di puntata, li attende la finalissima il prossimo 17 dicembre. Yuri e Mattia sono stati ospiti di Tempo Reale (Radio Icaro e Icaro TV)

