La viabilità riminese? "Un bel palazzo di 10 piani ma senza ascensore"

Nella settimana in cui Ecomondo, insieme alla pioggia, ha messo ancora una volta alla berlina i problemi della viabilità riminese, torna a farsi sentire il Comitato Rione Clodio/via Ducale. I residenti della stretta via del centro storico di Rimini, diventata suo malgrado un'arteria fondamentale per i flussi del traffico cittadino, provano nuovamente a sollecitare il comune alla ricerca di una soluzione. Che però sembra sempre molto lontana.

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"Il piano urbano della mobilità sostenibile - ricorda il portavoce Massimo Manduchi alla trasmissione Fuori dall'Aula di Icaro TV - prevede l'allontanamento del traffico di attraversamento dal centro storico e il Comune ha dichiarato di aver realizzato questo obiettivo. A noi non sembra: grazie ad un accesso agli atti abbiamo verificato infatti che ogni anno transitano da via Ducale 2.300.000 veicoli. Si tratta di un numero sproporzionato, considerando la tipologia della via". "Il Comune - prosegue Manduchi - sostiene di aver tolto 12.000 veicoli al giorno sull'area del Tiberio, ma noi ci chiediamo dove sono andati a finire". Il Comitato evidenzia il traffico che insiste su via Bastioni Settentrionali, anche al di fuori dei periodi fieristici. "Riteniamo - ipotizza Manduchi - che il traffico che prima attraversava il ponte di Tiberio in direzione centro, attualmente passi per via Matteotti e poi per via Bastioni Settentrionali e infine davanti al ponte di Tiberio col paradosso che il nostro monumento nazionale più importante, proprio di fronte al centro storico, vede transitare davanti 16/18.000 macchine al giorno". Oltre a chiedere la realizzazzione di una viabilità alternativa che possa sgravare il Rione dalla mole di traffico, il Comitato ha bussato più volte alle porte del comune anche con proposte all'apparenza più semplici da realizzare. "Abbiamo chiesto una soluzione minimale - spiega il portavoce - come quella di ampliare la ZTL notturna (ndr che scatta alle 20.30) anche per due ore al mattino e due ore al pomeriggio, come accadeva quando c'era la zona traffico limitato in Corso Giovanni XXIII. Ci sembrava una soluzione di buon senso e realizzabile in tempi brevi. La prima richiesta al comune l'abbiamo fatta nel novembre 2021 e poi l'abbiamo reiterata più volte ma senza essere ascoltati". Proprio l'ascolto è uno dei difetti che il Comitato addossa al comune. "Devo ammettere - dice Manduchi - che l'amministrazione è sempre disponibile ad incontrare però poi è un muro di gomma: non ascoltano e non si preoccupano di trovare soluzioni alternative". Il Comitato ricorda poi che non si tratta di un problema di via Ducale ma ad essere in sofferenza è l'intera mobilità comunale e i progetti che si realizzeranno nei prossimi anni non faranno che peggiorare la situazione. "Arriverà il cupolone in Fiera con i suoi 18.000 posti - elenca - in via Sinistra del Porto sarà realizzato il nuovo mercato ittico mentre a Rivabella saranno costruiti un centinaio di appartamenti. Si tratta di aree verdi che saranno cementificate e porteranno altro traffico da distribuire nella città". Secondo Manduchi "prima di procedere a questi interventi bisognerebbe pianificare meglio la viabilità". E in chiusura, una metafora per spiegare la situazione del traffico cittadini. "E' come se uno avesse costruito un bellissimo condominio di dieci piani dimenticandosi però di fare l'ascensore. Rimini è in questa situazione: bellissima, ma poi i dieci piani bisogna percorrerli a piedi".

L'intervista integrale nell'ultima parte della trasmissione Fuori dall'Aula

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