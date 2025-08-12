La “Terrazza del Nettuno” sarà intitolata a Gianni Fabbri

Il Paradiso Djs Reloaded, il collettivo che riunisce gli storici deejay del leggendario Paradiso, annuncia un’iniziativa per sabato 16 agosto (dalle ore 19) in memoria di Gianni Fabbri, indimenticato patron del Paradiso e figura chiave del mondo del divertimento notturno e della movida tra gli anni ’70 e ’90, a cui sarà dedicata la “Terrazza del Nettuno”.

L’omaggio - promosso da Paolo Gabriele (alias Paolo-Nhe) insieme a Maurizio Nari, Gippo, Stefano Gambarelli con Isa.B special voice e la gestione di Bronzetti & Vendemini - si inserisce nel progetto “Paradiso Rimini Djs Reloaded”, un’iniziativa nata espressamente per tener viva l’eredità musicale e culturale di uno dei locali più iconici della storia italiana del clubbing.

“Gianni Fabbri - lo ricorda Paolo-Nhe - è stato un pioniere indiscusso, un innovatore capace di trasformare Rimini in una delle capitali mondiali del divertimento. Dedichiamo la terrazza del Nettuno a lui per celebrare il suo genio e la sua capacità di unire le persone attraverso la musica”.

La terrazza del Nettuno, affacciata sul mare e da sempre punto di ritrovo per generazioni di riminesi e turisti, ospiterà quindi sabato 16 agosto una serata speciale. Dalle 19 fino a tarda sera si potranno rivivere le atmosfere irripetibili del Paradiso.

Non sarà solo un omaggio simbolico, ma l’evento segna anche l’inizio di una nuova stagione di appuntamenti in cui la musica, marchio di fabbrica dei Paradiso DJs, si unisce a un impegno concreto nel sociale. Parte dei proventi degli eventi sarà, infatti, devoluto al progetto benefico “Il cuore di Gianni Fabbri” a sostegno della comunità di Montetauro e della cooperativa La Goccia di Villa Verucchio.

“Vogliamo che il nome di Gianni continui a vivere non solo nei ricordi, ma anche attraverso azioni concrete che facciano del bene”, ha aggiunto Paolo-Nhe.