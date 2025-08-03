  
Indietro
menu
menu

seguì gli scavi della domus

La Romagna dice addio a Maria Grazia Maioli: la "passionaria" dell'archeologia

In foto: Maria Grazia Maioli. Foto da caffeletterario Lugo
Maria Grazia Maioli. Foto da caffeletterario Lugo
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Dom 3 Ago 2025 15:51 ~ ultimo agg. 7 Ago 02:30
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Si è spenta l'archeologa Maria Grazia Maioli, funzionario emerito della Soprintendenza Archeologica dell’Emilia-Romagna. Aveva 81 anni, molti dei quali spesi per valorizzare il patrimonio storico e artistico della Romagna e alla tutela nel territorio romagnolo, che ha portato a numerosi rinvenimenti tra Ravenna, Cesena e Rimini. A Rimini aveva seguito con passione gli scavi per la domus del chirurgo.   Grande studiosa si è dedicata ad articoli, studi e mostre incentrati su diversi aspetti dell’archeologia classica e della relativa cultura materiale. Numerose anche le pubblicazioni dedicate a Rimini e ai suoi tesori. Era una convinta sostenitrice della necessità di condurre altri scavi all’anfiteatro romano, per recuperare e valorizzare il monumento. Nata a Ravenna nel febbraio del 1944, dopo aver frequentato il liceo classico si era laureata a Bologna in archeologia. Era nota anche per la sua attività di divulgatrice e il suo grande entusiasmo per la materia l'avevano portata ad essere definita la ’pasionaria’ dell’archeologia.

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, si unisce al cordoglio per la sua scomparsa: "Grande divulgatrice della vita quotidiana antica e dei suoi vari aspetti, le sue conversazioni e le sue conferenze sono ancora nei ricordi di studiosi, professionisti e appassionati di archeologia

Altre notizie
Matteo Gorelli (foto Rimini F.C.)
Calcio Serie C

Rimini F.C.: Matteo Gorelli ha rescisso il contratto
di Roberto Bonfantini
I calciatori del Rimini mentre trasportano una porta a metà campo
Biglietteria da giovedì

Rimini F.C.: fideiussione quasi pronta. Arriva il terzino francese Jordan Boli
di Roberto Bonfantini
VIDEO
visita al cantiere del Palas
nuova passerella

Viaggio nei cantieri di Riccione. Prima tappa il Palacongressi
di Roberta Rotelli
VIDEO
Paolo Nori al We Reading Festival
in tanti al WeReading Festival

Ferragosto ricco di eventi e Santarcangelo si gode i turisti
di Redazione
una Volante della polizia davanti al tribunale di Rimini
fermato dalla polizia

Scopre di essere seguita nonostante il divieto di avvicinamento: lo fa arrestare
di Lamberto Abbati
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO