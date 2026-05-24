La proposta del Comitato: no ampliamento Fiera, risorse per Palas 2 a Rimini sud

Prosegue la discussione sul progetto di ampliamento della Fiera di Rimini. Dopo l'incontro pubblico nel corso del quale l'Osservatorio Ampliamento Fiera ha ribadito le proprie perplessità (vedi notizia) arriva l'intervento del Direttivo del Comitato Rimini Sud che esprime la propria contrarietà alla realizzazione di una nuova “Cupola” di grandi dimensioni.

Il comitato, alla luce delle conclusioni emerse anche dal recente incontro, evidenzia come "il quadrante nord della città sia già oggi sottoposto a forti criticità legate alla viabilità, alla congestione del traffico e alla sostenibilità dei grandi eventi".

Per il Comitato "non serve una nuova struttura gigantesca concentrata nella stessa area già interessata dai principali flussi fieristici e congressuali" ma sarebbe meglio destinare le risorse economiche "alla realizzazione di un nuovo Palas 2 nella zona di Rimini Sud, accompagnato da un vero progetto di rigenerazione urbana dell’area della Colonia Novarese e delle aree limitrofe".

Il direttivo elenca poi i motivi che farebbero dell'area sud quella più idonea: dalla vicinanza all’Aeroporto al collegamento con il Metromare, dalla la presenza della Stazione Rimini Miramare fino alla la possibilità di sviluppare un sistema integrato di mobilità sostenibile.

Per il Comitato "investire su Rimini Sud significherebbe non solo distribuire meglio i flussi urbani e turistici, ma anche rilanciare un’intera parte della città attraverso il recupero e la valorizzazione della Novarese, creando nuove opportunità economiche, culturali e turistiche".

Infine l'appello al Comune e a IEG ad "aprire un confronto pubblico serio, trasparente e fondato su dati oggettivi, valutando concretamente l’opportunità di destinare gli investimenti futuri verso Rimini Sud e verso un modello di sviluppo più sostenibile ed equilibrato per tutta la città".