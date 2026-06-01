La Prefettura di Rimini porta in cattedra i giovani di "On the road"

Per una volta non sono stati gli adulti a spiegare ai giovani che cosa significhino legalità, sicurezza, responsabilità e rispetto delle regole. È questo il significato dell’incontro promosso dalla Prefettura di Rimini e fortemente voluto dal Prefetto Giuseppina Cassone, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale e la Consulta Provinciale degli Studenti, che ha portato questa mattina nell’Auditorium del Liceo “Giulio Cesare - Manara Valgimigli” alcuni giovani di “On The Road” a raccontare ai propri coetanei che cosa significhi osservare la realtà dall’altra parte del finestrino. Non una lezione sulla sicurezza, ma una testimonianza diretta.

Una settimana vissuta accanto alle istituzioni e alle Forze dell’Ordine che li ha portati a bordo delle pattuglie della Polizia Stradale lungo la rete autostradale della Capitale, dei mezzi della Polizia di Stato, delle pattuglie della Guardia di Finanza e dei Baschi Verdi, della Polizia Locale di Roma Capitale e della Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale, nei servizi svolti dall’Arma dei Carabinieri sul territorio, nelle sale operative del NUE 112 e della Protezione Civile, accanto ai Vigili del Fuoco durante gli interventi di soccorso, a bordo delle unità navali del ROAN della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera, fino ai servizi presso l’aeroporto internazionale di Fiumicino.

Un’esperienza immersiva che ha consentito ai giovani di osservare dall’interno il lavoro quotidiano di chi tutela la sicurezza, il soccorso e la legalità, prendendo parte anche ai dispositivi di Ordine Pubblico predisposti per i grandi eventi cittadini e per gli appuntamenti sportivi allo Stadio Olimpico, così come alla “Notte On The Road” interforze promossa dalla Prefettura di Roma e dalla Questura di Roma, che ha visto impegnate contemporaneamente sul territorio le diverse componenti del sistema sicurezza della Capitale.

Durante l’incontro sono stati proiettati alcuni video delle esperienze vissute dai giovani partecipanti, dalle attività svolte a Rimini alle più recenti esperienze realizzate a Roma, offrendo agli studenti presenti uno spaccato autentico del lavoro quotidiano svolto da Forze dell’Ordine, operatori del NUE 112, soccorritori e personale impegnato nella tutela della sicurezza delle comunità. A dare voce alle immagini sono stati gli stessi ragazzi protagonisti dell’esperienza, chiamati a condividere con i propri coetanei non soltanto ciò che hanno visto, ma soprattutto ciò che hanno compreso vivendo per alcuni giorni accanto alle istituzioni.

Nel corso della mattinata è stato inoltre rivolto agli studenti un invito a candidarsi alla nuova esperienza che si svolgerà a Rimini dal 21 al 26 agosto prossimi, compilando l’apposito modulo disponibile sul sito www.ragazziontheroad.it.

L’iniziativa è rivolta ai giovani over 16 del territorio riminese e del litorale che desiderano mettersi in gioco in un percorso educativo e formativo unico nel suo genere, vivendo dall’interno il lavoro quotidiano di istituzioni, Forze dell’Ordine, operatori del NUE 112, soccorritori e personale impegnato nella tutela della sicurezza delle comunità. L’esperienza si svolgerà dal 21 al 26 agosto prossimi nell’ambito del Meeting per l’Amicizia fra i Popoli di Rimini, che per il terzo anno consecutivo ospiterà “On The Road” quale esperienza nazionale riconosciuta e consolidata nel campo della prevenzione, della sicurezza e della cittadinanza attiva.