Riccione, torna dal 5 al 7 giugno il Trofeo Nicoletti di nuoto

Ai blocchi di partenza la 29° edizione del Trofeo Internazionale Italo Nicoletti che si svolgerà il 5-6-7 giugno presso lo Stadio del Nuoto di Riccione, organizzato da Polisportiva Riccione in collaborazione con il Comune di Riccione. I numeri sono in aumento, come confermato questa mattina in conferenza stampa: quest’anno sono attesi più di 1850 atleti in rappresentanza di oltre 85 società provenienti da 16 regioni di tutta Italia e 3 società dalla Romania, oltre a una rappresentativa FIN della Sicilia che porterà i migliori atleti dell’isola.

Ci aspettano tante sfide di alto livello durante la tre giorni riccionese. Tra i protagonisti dello stile libero il campione mondiale juniores e neo campione italiano assoluto Carlos D’ambrosio, a battagliare con Gianluca Messina, Lorenzo Actis Dato, Alessandro Ragaini; al femminile scenderanno in vasca le giovani speranze Chiara Sama, Veronica Quaggio, la medagliata ai recenti Campionati Assoluti Emma Giannelli nel mezzofondo; nella rana nuoteranno due terzi del podio ai recenti campionati Assoluti con il Campione mondiale in carica dei 50 mt Simone Cerasuolo, Flavio Mangiamele, il neo campione italiano assoluto nella doppia distanza Christian Mantegazza, al femminile la sempiterna Arianna Castiglioni che darà battaglia insidiata dalle nuove leve tra cui Irene Mati, Alessia Loconsole e tante altre; a delfino vedremo il medagliato ai recenti campionati assoluti Michele Busa, un’inedito D’Ambrosio e infine nei misti livello altissimo con Mantegazza, Altini e Vasarri mentre al femminile sfide emozionanti tra le giovani Barozzi, Savoldi e Noaro.

“Un modello di riferimento per il movimento natatorio nazionale e un motore per il turismo sportivo non solo di Riccione ma di tutto il territorio. Ringrazio la famiglia Nicoletti, Luca e Maria Grazia, presenti come sempre, per la testimonianza che portano. Il meeting è cresciuto molto negli anni, con la partecipazione da tutta Italia e anche dall’estero” dichiara il presidente di Polisportiva Riccione Michele Nitti.

Massimiliano Benedetti. - 52 sono gli atleti riccionesi che gareggeranno oltre ai grandi nomi del nuoto italiano che si danno appuntamento a Riccione”. “Il Nicoletti è un meeting ambito e consolidato ormai. Le gare saranno visibili in presenza e in streaming sul sito polcomriccione.com - dichiara il direttore tecnico e organizzatore del trofeo. - 52 sono gli atleti riccionesi che gareggeranno oltre ai grandi nomi del nuoto italiano che si danno appuntamento a Riccione”.