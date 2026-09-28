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24.800 INTERVENTI

Polizia Locale a Rimini: un anno di monitoraggio. A breve nuove telecamere

In foto: controlli Polizia Locale
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Redazione
   
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Nell'ultimo anno di attività, tra settembre 2025 e settembre 2026, la Centrale Radio Operativa della Polizia Locale ha gestito oltre 24.800 interventi e rilevato 1.424 incidenti. La rete di controllo cittadina conta oggi 487 telecamere attive e 31 postazioni per la lettura targhe, avendo monitorato 66 milioni di transiti veicolari e raccolto 4 milioni di ore di riprese, utilizzate dalle forze dell'ordine in quasi 300 occasioni per attività investigative.

Sul fronte organizzativo, la sala operativa è stata ammodernata per garantire la continuità dei servizi anche in caso di emergenze, calamità o grandi eventi, grazie a un sistema mobile e decentrabile che mantiene attivi il numero di emergenza, oltre duecento apparati radio e i collegamenti diretti con tutte le forze di sicurezza e il 118.

Il piano di sviluppo della videosorveglianza ha visto nel 2026 l'installazione di 122 nuove telecamere in punti strategici della città, tra cui il Parco del Mare, piazza Marvelli e la zona della stazione. Il programma di espansione proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori installazioni previste dai progetti City Vision, Urban Eye e dai cantieri in corso in diversi quartieri e infrastrutture cittadine.

"I risultati di questo ultimo anno confermano la validità del lavoro svolto sul fronte della sicurezza urbana - dichiara l'assessore alla sicurezza Juri Magrini -. La sinergia tra la Centrale Radio Operativa e il costante potenziamento della rete di videosorveglianza rappresenta uno strumento fondamentale di prevenzione e controllo del territorio. Continueremo a investire in questa direzione, per garantire ai cittadini un livello di sicurezza sempre più elevato e una città sempre più presidiata e attenta alle esigenze di chi la vive."
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