Polizia Locale a Rimini: un anno di monitoraggio. A breve nuove telecamere

Nell'ultimo anno di attività, tra settembre 2025 e settembre 2026, la Centrale Radio Operativa della Polizia Locale ha gestito oltre 24.800 interventi e rilevato 1.424 incidenti. La rete di controllo cittadina conta oggi 487 telecamere attive e 31 postazioni per la lettura targhe, avendo monitorato 66 milioni di transiti veicolari e raccolto 4 milioni di ore di riprese, utilizzate dalle forze dell'ordine in quasi 300 occasioni per attività investigative.

Sul fronte organizzativo, la sala operativa è stata ammodernata per garantire la continuità dei servizi anche in caso di emergenze, calamità o grandi eventi, grazie a un sistema mobile e decentrabile che mantiene attivi il numero di emergenza, oltre duecento apparati radio e i collegamenti diretti con tutte le forze di sicurezza e il 118.

Il piano di sviluppo della videosorveglianza ha visto nel 2026 l'installazione di 122 nuove telecamere in punti strategici della città, tra cui il Parco del Mare, piazza Marvelli e la zona della stazione. Il programma di espansione proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori installazioni previste dai progetti City Vision, Urban Eye e dai cantieri in corso in diversi quartieri e infrastrutture cittadine.