Bellaria Igea Marina, in arrivo la terza rata Tari. Saldo entro il 10 dicembre

E’ in fase di spedizione e sarà ricevuta a casa da parte dei cittadini nel mese di ottobre, la terza rata a saldo della Tassa Rifiuti 2026 emessa dagli uffici comunali di Bellaria Igea Marina.

L’emissione della terza rata segue e recepisce l’approvazione del Piano Economico Finanziario da parte di Atersir, essendone conseguente poiché tale documento di programmazione, come noto, definisce nel dettaglio i costi a carico del contribuente. Pertanto, la rata che presto verrà recapitata di fatto completerà e perfezionerà il quadro contributivo che con le prime due rate emesse – l’una scaduta il 31 luglio, l’altra con scadenza al 30 settembre – andava a coprire l’80% di quanto dovuto applicando come riferimento le tariffe 2025.

La terza rata oggetto ora di postalizzazione avrà invece scadenza fissata al 10 dicembre, sottolineando che quello di Bellaria Igea Marina è uno dei comuni ad aver mantenuto invariata la possibilità di saldare quanto dovuto in un unico pagamento senza applicazione di more. Anche per chi opti per questa scelta, la scadenza è giovedì 10 dicembre; unica differenza rispetto a quanto avvenuto negli anni precedenti, anche in questo caso sarà necessario utilizzare i tre distinti f24 emessi dagli uffici, ovvero i due già ricevuti più quello in arrivo.