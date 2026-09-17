Moni Ovadia tra gli ospiti di Astra Verba Ridens di Misano

Torna per il quarto anno la rassegna ASTRA VERBA RIDENS al Cinema Teatro Astra di Misano Adriatico, e porta con se una novità: agli appuntamenti serali, che saranno cinque, si aggiungono due appuntamenti in pomeridiana di Teatro Ragazzi dedicati alle famiglie, entrambi nel mese di dicembre.

Il sipario del programma serale si alzerà il 18 dicembre 2026 con l’unico concerto della rassegna: il concerto Gospel d’oltreoceano con Charm City Singers. La rassegna continuerà nei mesi di gennaio febbraio e marzo 2027, con quattro appuntamenti comici di attualità, costume e società, analisi sociale e intrattenimento.

Il primo a salire sul palco dell’Astra sarà il giovane Vincenzo Comunale sabato 30 gennaio 2027 con i suoi monologhi che spesso ribaltano la realtà, evidenziandone le contraddizioni e proponendo punti di vista alternativi e sempre originali. A seguire, sabato 13 febbraio 2027, in scena ci sarà Laura Formenti che affronterà il tema del disagio contemporaneo attraverso la lente dell'umorismo. Sarà poi la volta di Giorgio Montanini, che domenica 28 febbraio 2027 porterà in anteprima nazionale un nuovo monologo di stand up comedy, uno spettacolo inedito che conferma il talento di uno degli artisti più originali, provocatori e apprezzati della comicità italiana contemporanea.

Chiuderà la rassegna venerdì 12 marzo 2027 Moni Ovadia insieme a Giovanna Famulari con il suo nuovo spettacolo. Si tratta di una sorta di “lezioni di umorismo” che esplorano i diversi meccanismi che scatenano l’ilarità attraverso varie forme: l’ironia, il sarcasmo, il paradosso, il nonsense.

"Si apre una nuova stagione di cultura e spettacolo. Come amministrazione, insieme ai Fratelli di Taglia, abbiamo voluto proporre un calendario capace di offrire al pubblico occasioni di intrattenimento, emozione e riflessione, valorizzando il teatro come luogo di incontro e di condivisione – commenta la vicesindaca di Misano Adriatico, Maria Elena Malpassi. Il nostro auspicio è che il pubblico possa vivere pienamente questi appuntamenti e riconoscere nel teatro uno spazio aperto a tutti, capace di arricchire la vita culturale della nostra comunità. Ringrazio gli artisti, la compagnia, gli organizzatori e tutti coloro che collaborano alla realizzazione e al successo della rassegna. A loro e al pubblico rivolgo l’augurio di una stagione ricca di soddisfazioni e di buon teatro".