Un nuovo percorso ciclopedonale per via Foglino a Torre Pedrera

La Giunta comunale di Rimini ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione per la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale in via Foglino a Torre Pedrera. Obiettivo è quello di creare un collegamento funzionale monte-mare in sede protetta, con un percorso che possa congiungersi al sottopasso e alla pista ciclabile già esistente per potenziare la sicurezza della viabilità e l’accessibilità della zona a favore di residenti, turisti e degli utenti del centro sportivo della zona. Il percorso sarà realizzato in modo tale da mettere in protezione dal traffico veicolare anche gli accessi pedonali delle abitazioni esistenti.



L’investimento, sostenuto da risorse comunali, è di 550mila euro inclusi anche i costi per l’esproprio di alcune aree necessarie all’allargamento dell'attuale area stradale dove creare il percorso ciclabile.

Il progetto approvato dalla Giunta comprende anche un secondo intervento, che ricade sempre nell’area di Torre Pedrera, cioè il miglioramento infrastrutturale e dell’accesso di via Palmyra, strada con immissione diretta sulla Statale 16.