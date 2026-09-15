Interramento elettrodotto. Lavori a pieno ritmo, preservato Cedro dell'Atlante

Procedono a Riccione i grandi interventi per il riassetto della rete elettrica cittadina promossi da Terna. Le attività nella zona artigianale sono andate avanti in modo continuativo anche durante i mesi estivi e ora sono riprese in anticipo, da lunedì 14 settembre, le operazioni previste per l’interramento dell’elettrodotto ad alta tensione della linea Riccione-Rimini nella zona della rotonda dell’Amicizia, lo snodo viario situato sotto l’Aquafan.

Le opere in corso nella zona artigianale rientrano nel più ampio lotto comprensivo di viale Sardegna, Statale 16, viale Ascoli Piceno, viale Toscana, viale Empoli, viale Da Verrazzano e viale Tirreno per la posa di circa 8 chilometri di nuovi cavi interrati. Durante lo svolgimento dei lavori è stata individuata una soluzione per la tutela di un albero particolare: nel tracciato di viale Empoli, in area pubblica al confine con l’ingresso della stazione Terna, il progetto iniziale prevedeva la rimozione di un grande Cedro dell’Atlante. Durante lo scavo in corso nel parcheggio parallelo a viale Empoli, giunti all’incrocio con viale del Progresso verso l’autostrada, i tecnici Terna con gli uffici comunali hanno concordato una modifica di percorso: far passare la condotta nella fascia verde pubblica parallela alla recinzione della stazione Terna e, arrivata all’altezza dell’albero, effettuare una deviazione per salvarlo integralmente. La ripresa anticipata dei lavori alla rotonda dell’Amicizia (tra viale Tirreno e viale Ascoli Piceno) permetterà di velocizzare l’interramento dei cavi ed eseguire la riasfaltatura finale in un unico passaggio, evitando doppi scavi. Al termine, Terna ripristinerà l’intero manto stradale.

Fino a fine ottobre la viabilità nell’area sarà modificata: senso unico alternato con movieri o semafori, divieto di sosta h24, divieto di sorpasso e limite di velocità a 10 km/h. L’opera complessiva porterà importanti benefici ambientali con la demolizione di 9 km di linee aeree e la rimozione di oltre 40 tralicci, sotto il costante monitoraggio del Comune per contenere i disagi.

L’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola e l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli ringraziano i tecnici dell'azienda per la collaborazione: “Nel corso delle lavorazioni abbiamo concordato e trovato una soluzione per evitare l’abbattimento del Cedro dell’Atlante di viale del Progresso. Gli interventi di Terna in atto in tutta la città sono estremamente importanti, attesi da tempo e fondamentali per rendere più sicuro ed efficiente il sistema elettrico, in particolare durante il periodo estivo".