Incidente sul lavoro in via Coletti, morto l'operaio caduto dall'impalcatura

Non ce l'ha fatta l'operaio di 59 anni, di origine albanese, precipitato nel pomeriggio di oggi da un'impalcatura di una palazzina a due piani in via Coletti a Rimini (zona Rivabella). I sanitari del 118 lo avevano rianimato a lungo sul posto primo di trasportarlo in elisoccorso all'ospedale Bufalini di Cesena in condizioni disperate. E proprio nel nosocomio cesenate l'operaio è deceduto a seguito delle gravi lesioni riportate.

Stando ad una prima ricostruzione, il 59enne, che pare stesse lavorando da solo, sarebbe caduto (per cause in corso d'accertamento) nel foro che si trova sul pianale e che permette di issare la scaletta tra un piano e l'altro. Un volo di alcuni metri rivelatosi fatale. Ad accorgersi di quello che era successo è stato un ragazzo che abita al primo piano della palazzina e che ha sentito un forte rumore provenire dall'esterno. L'impalcatura era posizionata per alcuni lavori di manutenzione straordinaria allo stabile, in particolare al cornicione e ai terrazzi. Al momento della caduta, l'operaio pare si trovasse al secondo piano. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e e i vigili del fuoco. Informato dell'accaduto il magistrato di turno. La Medicina del Lavoro dovrà ricostruire l'esatta dinamica.