Alle 3.50
Lieve scossa di terremoto nella notte nel riminese
di Redazione
1 min
Dopo quella di domenica alle 12, un'altra lieve scossa di terremoto nello spicchio di mare davanti alla costa riminese. Il sisma di magnitudo 2.2 è stato rilevato alle 3.50 del mattino ad una profondità di 26 km. Rimini e Riccione le località più prossime all'epicentro. Non si segnalano danni.
la scheda dell'evento sulla pagina dell'INGV
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