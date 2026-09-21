Incidente sulla via Emilia: motociclista trasportato al Bufalini

Incidente in mattinata sulla via Emilia, all'altezza di via Sassonia. Intorno alle 11 un furgone che procedeva in direzione Santarcangelo ha svoltato a sinistra in un tratto in cui sulla carreggiata c'è la doppia linea continua. Proprio in quel momento è sopraggiunto dalla direzione opposta uno scooter T-Max che non ha potuto evitare l'impatto. L'uomo a bordo della moto è stato sbalzato ed è caduto con violenza sull'asfalto. Immediati i soccorsi da parte dei sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure, hanno disposto per il ferito il trasporto all'ospedale di Cesena con l'elicottero. L'uomo, benché in gravi condizioni, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia stradale che ha interrotto il traffico sul tratto della via Emilia per consentire l'atterraggio sulla carreggiata dell'eliambulanza. I veicoli sono stati deviati su una parallela con alcuni disagi per la viabilità.