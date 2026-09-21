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filmato d'epoca

La V E dell'Einstein si ritrova dopo 40 anni nel segno di "We Are the World"

In foto: compagni ci classe della V E
compagni ci classe della V E
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Redazione
   
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A quarant'anni dal suono dell'ultima campanella, gli ex studenti della classe V E del Liceo Scientifico "Albert Einstein" di Rimini si sono ritrovati per festeggiare uno speciale anniversario all'insegna dell'amicizia e dei ricordi.

Un legame rimasto intatto dal settembre del 1986, quando il gruppo si trovò nel doposcuola per girare insieme un video speciale: una divertente imitazione dello storico evento Live Aid, cantando tutti insieme “We Are the World”. A distanza di quattro decenni, il filmato dell'epoca è stato casualmente ritrovato, trasformandosi nel pretesto perfetto per riannodare i fili del tempo e riabbracciarsi.

Tra gli ex compagni di classe riunitisi in una cena  – tra cui oggi figurano affermati professionisti, ingegneri, architetti, insegnanti, giornalisti e musicisti –  grandi emozioni con il valore dei ricordi a dominare la serata, rispolverando l'entusiasmo, i sogni e la spensieratezza degli anni di scuola vissuti insieme a Rimini.

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