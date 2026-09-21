Ampliamento Ztl via Ducale. I dubbi del Comitato dopo la risposta dell'assessore

L’amministrazione sta lavorando alla definizione di ipotesi di allargamento delle fasce orarie diurne delle ztl all'interno di un ragionamento più vasto ed organico di fluidificazione e bilanciamento dell'intera rete viaria cittadina. Questa la risposta dell'assessore alla viabilità del comune di Rimini Mattia Morolli alla richiesta di ampliamento della Ztl Corso d'Augusto/via Ducale presentata dal Forum 3 - Centro Storico nel novembre 2025. Attualmente il varco è attivo dalle 20.30 alle 7.30. Le parole dell'assessore però non convincono il comitato Rione Clodio/via Ducale secondo cui "in assenza di dati e date precisi, nonché di un vero e proprio impegno formale" l'affermazione "non può che assumere il significato di una mera manovra dilatoria". Ma ci sono anche altri aspetti su cui le posizioni di amministrazione e cittadini non coincidono. Ad esempio, l'assessore afferma che la riorganizzazione della viabilità nel centro storico ha consentito di ridurre il traffico di attraversamento di circa 12.000 veicoli al giorno e quindi la pedonalizzazione del Ponte di Tiberio e le contestuali modifiche alla circolazione hanno centrato gli obiettivi del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Inoltre dalle rilevazioni ARPAE sull'inquinamento non emergono superamenti dei limiti di legge. Il Comitato evidenzia invece come le scelte del comune abbiano messo in sofferenza il primo tratto di Corso d'Augusto e il Rione Clodio che fanno proprio parte del centro storico e richiamano i 6.000.000 di veicoli (16.000 al giorno) che ogni anno transitano davanti al Ponte di Tiberio, lato centro storico. Con conseguenze sulla qualità dell'aria e sulla sicurezza di pedoni e ciclisti. Il Comitato ricorda anche dichiarazioni e delibere della stessa Giunta che parlavano del traffico di attraversamento su via Ducale come di una soluzione temporanea e dei progetti, poi abbandonati, che avrebbero dovuto garantire adeguate alternative. I cittadini richiamano anche una delibera del 2022 nella quale il comune spiegava il mancato allargamento della Ztl su via Ducale per via del previsto aggravio di traffico su via Roma a causa dei lavori per il nuovo mercato coperto. Quest'ultimo progetto è però tramontato, ma dell'ampliamento orario non c'è stata traccia. L'assessore Morolli conferma comunque la volontà dell'amministrazione ad un confronto costruttivo con il Forum 3. Disponibilità che viene raccolta dal Comitato che invita l'assessore a partecipare ad una delle prossime riunioni che si terranno nel mese di ottobre.