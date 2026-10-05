Incidente sul lavoro in via Coletti. Operaio precipita per diversi metri

Grave incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di lunedì a Rimini. Per cause ancora da accertare, un operaio, che stava lavorando su un ponteggio allestito lato mare di una palazzina di due piani di via Coletti, nella zona di Rivabella, è precipitato dall'impalcatura facendo un volo di alcuni metri. Potrebbe essere caduto nel foro che si trova sul pianale e che permette di issare la scaletta tra un piano e l'altro. E' presumibile si trovasse al secondo piano ed è caduto al primo. L'uomo in quel momento era solo e ad accorgersi di quello che era successo è stato un ragazzo, che abita al primo piano della palazzina e che ha sentito un forte rumore provenire dall'esterno.

L'operaio è stato soccorso dai sanitari del 118 sul terrazzo del primo piano ed è stato a lungo rianimato sul posto. Sono giunti anche i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato. L'impalcatura era posizionata per alcuni lavori di manutenzione straordinaria allo stabile, in particolare al cornicione e ai terrazzi.