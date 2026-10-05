  
Indietro
menu
menu

in elisoccorso al bufalini

Incidente sul lavoro in via Coletti. Operaio precipita per diversi metri

In foto: l'impalcatura su cui si trovava l'operaio @Adriapress
l'impalcatura su cui si trovava l'operaio @Adriapress
di
Redazione
   
Tempo di lettura 1 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Grave incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di lunedì a Rimini. Per cause ancora da accertare, un operaio, che stava lavorando su un ponteggio allestito lato mare di una palazzina di due piani di via Coletti, nella zona di Rivabella, è precipitato dall'impalcatura facendo un volo di alcuni metri. Potrebbe essere caduto nel foro che si trova sul pianale e che permette di issare la scaletta tra un piano e l'altro. E' presumibile si trovasse al secondo piano ed è caduto al primo. L'uomo in quel momento era solo e ad accorgersi di quello che era successo è stato un ragazzo, che abita al primo piano della palazzina e che ha sentito un forte rumore provenire dall'esterno.

L'operaio è stato soccorso dai sanitari del 118 sul terrazzo del primo piano ed è stato a lungo rianimato sul posto. Sono giunti anche i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato. L'impalcatura era posizionata per alcuni lavori di manutenzione straordinaria allo stabile, in particolare al cornicione e ai terrazzi.

Altre notizie
Rita Rusciano insieme a Denise Camporesi
incontro riminese

Dopo il rogo Denise Camporesi regala un nuovo ritratto a Rita Rusciano
di Redazione
FOTO
Mattia Baldacci in azione
Categoria Rider MX2 2026

Mattia Baldacci Campione Regionale Motocross Marche F.M.I. 2026
di Icaro Sport
FOTO
ipotesi progettuali del Rotary
recupero e valorizzazione

Restauro del mareometro di Rimini. L'impegno del Rotary Club; iter già avviato
di Redazione
il premio
PREMIATO IN COMUNE

Il Trono di Verucchio al frate Padre Massimo Pazzini
di Redazione
Riscaldamento Rimini-San Marino
Il punto sull'Eccellenza

Rimini ancora a punteggio pieno, impresa esterna del Pietracuta, cade lo Young
di Matteo Parma
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO