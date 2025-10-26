  
Marecchiese interrotta

Incidente all'uscita dal parcheggio del ristorante, motociclista al Bufalini

In foto: L'Aprilia dopo l'impatto (foto Migliorini)
L'Aprilia dopo l'impatto (foto Migliorini)
di Lamberto Abbati   
Dom 26 Ott 2025 13:23 ~ ultimo agg. 13:50
Marecchiese interrotta al traffico nella tarda mattina di oggi (domenica) a causa di un incidente verificatosi all'altezza del ristorante "La Baracca", che ha costretto i sanitari del 118 ad elitrasportare un motociclista in codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena. Secondo una prima ricostruzione della polizia Locale di Rimini, intervenuta per i rilievi di rito e regolare le operazioni di soccorso, una Kia, condotta da un uomo, sarebbe uscita dal parcheggio del ristorante per immettersi sulla Marecchiese in direzione Rimini mentre sopraggiungeva una moto Aprilia.

L'impatto tra la moto e la fiancata destra dell'auto è stato inevitabile. Il motociclista è carambolato sull'asfalto per alcuni metri, finendo poi nel fosso a bordo strada. Immediati i soccorsi del 118. L'uomo, rimasto sempre cosciente durante i primi soccorsi, è stato trasportato a Cesena in elisoccorso. La Marecchiese è stata interrotta in entrambe le direzioni di marcia e il traffico ha subito inevitabilmente forti rallentamenti.

 

