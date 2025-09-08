cause da accertare
Incendio distrugge un capanno e danneggia un'abitazione a Viserba
In foto: @Adriapress
di Redazione
1 min
Lun 8 Set 2025 14:34 ~ ultimo agg. 14:43
Intorno alle 12:30 in via Schinetti a Viserba, zona Sacramora, c'è stato un incendio nel capanno/rimessa sul retro di una palazzina a due piani. Il capanno è andato distrutto e ci sono stati danni esterni e interni all'edificio nella parte più esposta alle fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, ancora presenti sul posto per la messa in sicurezza, e la Polizia di Stato. Da accertare le cause dell'incendio, che ha causato una densa colonna di fumo.
Meteo Rimini