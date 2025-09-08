  
Indietro
menu
menu

cause da accertare

Incendio distrugge un capanno e danneggia un'abitazione a Viserba

In foto: @Adriapress
@Adriapress
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Lun 8 Set 2025 14:34 ~ ultimo agg. 14:43
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Intorno alle 12:30 in via Schinetti a Viserba, zona Sacramora, c'è stato un incendio nel capanno/rimessa sul retro di una palazzina a due piani. Il capanno è andato distrutto e ci sono stati danni esterni e interni all'edificio nella parte più esposta alle fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, ancora presenti sul posto per la messa in sicurezza, e la Polizia di Stato. Da accertare le cause dell'incendio, che ha causato una densa colonna di fumo.

 

Altre notizie
conservatorio Maderna-Lettimi
si parte il 12 settembre

Al via le celebrazioni per i 200 anni del conservatorio Maderna-Lettimi
di Redazione
APPUNTAMENTO AL 2026

Si è chiusa l'ottava edizione dell'International Bike Festival a Misano
di Stefano Ravaglia
VIDEO
Louis Dassilva all’uscita dalla questura di Rimini (foto Migliorini)
tra una settimana il processo

Omicidio Paganelli. 145 i testimoni nella lista della difesa di Dassilva
di Redazione
rimini spiaggia libera tutti
esempio di inclusività

Spiaggia libera tutti chiude la prima stagione con oltre 5.500 presenze
di Redazione
I sette giocatori della
Caos Rimini F.C.

L'attore-tifoso Checco Tonti sull'iniziativa dei giocatori: "Dignità e rispetto"
di Icaro Sport
VIDEO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO