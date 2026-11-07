Inaugurato a Ospedaletto il centro per l'autonomia di persone con disabilità

È stato inaugurato questa mattina a Ospedaletto, in via Borgata, il nuovo centro socio-assistenziale dedicato a promuovere l’autonomia delle persone con disabilità.Il nuovo centro, realizzato nell'area dell'ex biblioteca comunale attraverso un intervento di demolizione e ricostruzione, comprende due appartamenti indipendenti, con camere, servizi accessibili, spazi comuni e un giardino condiviso. La struttura è destinata ad accogliere percorsi personalizzati di accompagnamento all'autonomia abitativa, favorendo l'indipendenza, la socializzazione e la piena partecipazione alla vita della comunità.

L'intervento rientra in un progetto del valore complessivo di circa 1,4 milioni di euro, sostenuto con finanziamenti PNRR e risorse del Comune di Coriano. Il Comune di Coriano ha stanziato risorse proprie di bilancio pari a €681.643 ad integrazione del contributo concesso dal Ministero per la parte investimenti pari a € 484.249,68 per la realizzazione del progetto e il raggiungimento dell’obiettivo. La restante parte del contributo ministeriale è rimasta in capo al Distretto di Riccione - il cui ente capofila dell’ATS è il Comune di Riccione - per l’attivazione di sostegni domiciliari e a distanza e per attività di tirocini formativi. Il Distretto socio-sanitario di Riccione, attraverso il Comune di Riccione, ha inoltre affidato alla Cooperativa Sociale Cuore 21 i percorsi educativi di preparazione alla nuova esperienza abitativa.

Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato il Presidente della Provincia di Rimini Jamil Sadegholvaad, il Sindaco di Coriano Gianluca Ugolini, la Senatrice della Repubblica e Vicesindaca di Coriano Domenica Spinelli, la Presidente del Comitato del Distretto socio-sanitario di Riccione Daniela Angelini, l’Assessore all’Istruzione del Comune di Coriano Paolo Ottogalli, l’Assessore ai Lavori Pubblici Roberto Bianchi, insieme ad altri componenti della Giunta comunale e ai dirigenti dell’Ufficio Lavori Pubblici.

«Con l'inaugurazione di questo centro restituiamo alla comunità di Ospedaletto uno spazio completamente rinnovato, ma soprattutto apriamo nuove opportunità per le persone con disabilità e le loro famiglie. – Dichiara il Sindaco di Coriano Gianluca Ugolini - Questo progetto nasce da un lavoro di squadra partito nel 2021 e dalla convinzione che l'autonomia non sia soltanto un obiettivo da raggiungere, ma un percorso da costruire giorno dopo giorno, attraverso esperienze concrete, relazioni e fiducia nelle capacità di ciascuno. È un risultato importante, frutto della collaborazione tra istituzioni, servizi territoriali e realtà del terzo settore, che dimostra come investire nell'inclusione significhi investire nella qualità della vita di tutta la comunità».

«Faccio fatica a immaginare un intervento più bello di questo, per il suo valore sociale e per ciò che rappresenta per la comunità. È un progetto che tocca da vicino il tema del “dopo di noi”. I ragazzi e le ragazze devono poter intraprendere percorsi di autonomia che aiutino loro e le loro famiglie ad affrontare il futuro con maggiore serenità. È il risultato di un bellissimo lavoro di squadra, che ha coinvolto il Ministero, il sindaco e l’amministrazione comunale di Coriano e il Distretto. Le risorse del PNRR sono servite eccome, e questo intervento ne è la testimonianza. Lasciatemelo dire anche da mezzo corianese, perché mia mamma è di Coriano. È un bell’intervento anche dal punto di vista architettonico, ben inserito nel centro storico di Ospedaletto. L’auspicio è di ritrovarci presto a inaugurare altri progetti come questo», ha dichiarato il presidente della Provincia di Rimini, Jamil Sadegholvaad.

«Essere qui oggi rappresenta un momento di profonda soddisfazione istituzionale e umana per tutti noi. L'inaugurazione di questa struttura è la dimostrazione concreta di cosa significa fare rete, unire le forze distrettuali e investire sul futuro della nostra comunità. – Dichiara la Presidente del Comitato del Distretto socio-sanitario di Riccione Daniela Angelini. - Con l’apertura dei due appartamenti, pronti ad accogliere 12 persone con disabilità residenti nell'intero Distretto, consolidiamo un modello di welfare moderno e diffuso, capace di mettere al centro dignità, inclusione e indipendenza. È un traguardo che prosegue il cammino tracciato lo scorso luglio a Riccione con gli alloggi di viale Arona: esattamente come per quel gruppo di giovani tra i 18 e i 40 anni, impegnati tra tirocini formativi e corsi di informatica, anche qui a Coriano la casa diventa un vero laboratorio di vita. Oggi complessivamente 24 ragazzi del Distretto possono mettersi alla prova con un vero “allenamento” all'autonomia abitativa e lavorativa grazie a percorsi concreti capaci di costruire competenze, libertà e futuro. Un augurio di buon cammino ai ragazzi, alle loro famiglie e agli operatori che renderanno viva questa casa ogni giorno».

«Siamo orgogliosi di essere coattori in questa iniziativa che permetterà a persone con disabilità di potersi inserire in un contesto sociale. Un obiettivo di inclusione fondamentale per la crescita del soggetto e per allontanarsi sempre più da situazioni di isolamento ed emarginazione». Dichiara l’Assessore all’Istruzione del Comune di Coriano Paolo Ottogalli.

«Noi, come Cuore 21, - dichiara Maria Cristina Codicè, presidente di Cuore 21 - ci occupiamo di disabilità intellettiva e abbiamo iniziato questo progetto alcuni anni fa a Riccione, con un gruppo di ragazzi, alcuni dei quali sono qui oggi. Stiamo portando avanti il progetto e i ragazzi hanno già fatto grossi passi rispetto alla situazione iniziale. Sono davvero entusiasti di essere arrivati qui, perché per loro è un traguardo importante. Ringrazio per l’accoglienza e mi auguro che i ragazzi siano per il territorio la stessa opportunità che sono ogni giorno per noi che lavoriamo con loro. I ragazzi hanno un obiettivo, ma chi li incontra con il cuore aperto può ricevere tanto anche da loro. Mi auguro che anche i cittadini di Ospedaletto possano fare questa esperienza. Siamo molto felici di essere qui».