Ponte di Tiberio. Da lunedì il disallestimento e le prove di illuminazione

Prenderanno il via lunedì 9 novembre le operazioni di disallestimento del ponteggio che da settimane ‘protegge’ il Ponte di Tiberio, oggetto di un intervento di restauro e valorizzazione giunto alla sua fase conclusiva. Per consentire lo smontaggio della struttura, un’opera complessa e delicata, e per completare gli interventi alla pavimentazione, sarà necessario chiudere temporaneamente il Ponte al passaggio pedonale, da lunedì 9 novembre e fino al 4 dicembre.

Il ponteggio, opera di ingegneria unica nel suo genere - sottolinea l'Amministrazione Comunale - è stato realizzato totalmente in appoggio per non intaccare minimamente le strutture romane originarie del Ponte. La struttura autosospesa ha consentito al team di addetti messo in campo da Lares – realtà di Venezia con oltre cinquant'anni di esperienza e più di 700 interventi di restauro eseguiti - di eseguire interventi a pelo d’acqua. Tutto l’intervento di restauro, realizzato in stretta sinergia con la Soprintendenza, è stato sviluppato sul principio generale del minimo intervento, con l'intento di rispettare la patina originaria che ne segna la storia nel corso dei secoli.

Così come avvenuto nella fase di allestimento del ponteggio, durante la chiusura del ponte il collegamento pedonale tra San Giuliano e il centro storico sarà garantito dal percorso che costeggia la piazza sull’Acqua o in alternativa dalla passerella galleggiante a mare del Ponte.

Completati la pulitura e il trattamento delle superfici, a partire dal 9 novembre saranno realizzate le ultime lavorazioni di restauro della pavimentazione pedonale esistente e le prove dei nuovi scenari di illuminazione.

Il progetto di restauro infatti è accompagnato da un intervento di riqualificazione dell’illuminazione, progettato dallo studio Light Company Srl, per riprodurre durante le ore notturne il naturale percorso della luce solare. Attraverso un sistema di proiettori opportunamente posizionati e regolabili, sarà possibile ricreare differenti scenari luminosi permettendo a chi osserva il Ponte in momenti diversi della notte di coglierne aspetti sempre nuovi, senza alterare la naturale percezione della sua architettura. Accanto all'illuminazione monumentale, il progetto comprende anche una serie di interventi dedicati agli spazi circostanti: la passeggiata sul Ponte di Tiberio, le passerelle pedonali e i gradoni della piazza sull'Acqua, valorizzando il contesto e migliorando la visibilità, a beneficio della sicurezza e della fruibilità complessiva dell'area. I lavori relativi alla nuova illuminazione sono stati affidati al Consorzio CEIR, attraverso l'impresa consorziata DZ Engineering.

Le prove di illuminazione proseguiranno nel corso del mese di novembre, in coordinamento con le ultime lavorazioni previste nell'area, per arrivare all'accensione definitiva del nuovo impianto entro metà dicembre.