Inaugurata la mostra 'Adalberto Pazzini. La reinvenzione della storia'

La Rocca Malatestiana di Verucchio ha ospitato sabato 6 settembre il vernissage della mostra documentaria “Adalberto Pazzini (1898-1975). La reinvenzione della storia tra Verucchio e Roma” dedicato al celebre medico e storico originario di Verucchio. La mostra rimarrà visitabile presso la Rocca Malatestiana fino al 6 gennaio secondo gli orari di apertura al pubblico, offrendo ai visitatori l’opportunità di riscoprire da vicino la vita, gli studi e il lascito di Pazzini.

La mostra, a cura di Sara Masinelli, Stefano De Carolis, Alessandro Aruta e Maria Conforti, è stata realizzata in collaborazione con il Museo di Storia della Medicina della Sapienza Università di Roma. La giornata inaugurale ha offerto un ricco programma: la conversazione con i curatori insieme alla Sindaca Lara Gobbi e all’Assessora alla Cultura Maria Antonietta Pazzini, la visita guidata attraverso i documenti esposti e, a conclusione, un momento conviviale con rinfresco a cura di Kiss my Piada’s accompagnato del trio di musicisti Concerto Novecento. L'evento è stato promosso in collaborazione tra Amministrazione Comunale e Cooperativa Atlantide, ente gestore della Rocca Malatestiana.

https://www.icaroplay.it/programmi/adalberto-pazzini-la-reinvenzione-della-storia-tra-verucchio-e-roma-in-mostra/

Non è un caso che l’iniziativa abbia preso vita proprio alla Rocca Malatestiana, luogo “prediletto” da Pazzini, teatro dei suoi scavi archeologici e sede di studi che portarono alla realizzazione di allestimenti museali da lui fortemente voluti. Una parte della mostra si concentra infatti su questo aspetto, evidenziando la visione museologica di Pazzini e il suo confronto con figure di respiro internazionale, come Sir Henry Wellcome, a testimonianza di un dialogo culturale che travalicava i confini locali.

Inoltre, la mostra mira a ridare centralità alla figura di Pazzini, che, come ricorda Maria Conforti, Professoressa associata presso Sapienza – Università di Roma, dove insegna Storia della Medicina:

«È un personaggio veramente straordinario [...] Anche appassionante, divertente, un uomo interessante. [...] Una persona lungimirante che, trovandosi in una disciplina di confine come la storia della medicina, ne ha fatto un affare, riuscendo a portarla al centro di tutta una serie di riflessioni».

