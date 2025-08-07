  
si parte l'8 agosto

In preghiera per la pace. Quattro appuntamenti col Vescovo a due passi dal mare

di Redazione   
Gio 7 Ago 2025 13:19 ~ ultimo agg. 8 Ago 09:59
"Il  drammatico  momento  di  violenza,  odio   e morte  a  cui stiamo  assistendo  ci  impegna  a intensificare  la  preghiera  per  una  “pace disarmata e disarmante”". Accogliendo il pressante appello di Papa Leone XIV, Il Cardinal Matteo Zuppi presidente della CEI invita tutte le comunità ecclesiali ad intensificare la preghiera "per allontanare al più presto dall’umanità gli orrori e le lacrime della guerra". Un invito che la Diocesi di Rimini accoglie ancora con più forza, dopo che tanti, nelle settimane e nei mesi scorsi, sono stati i momenti a cui il Vescovo Nicolò Anselmi ha invitato i fedeli.

Sono già quattro gli appuntamenti programmati nel mese di agosto, con un invito ai riminesi ma anche ai turisti che sono in vacanza, visto i luoghi dove si svolgeranno. Il primo è per domani, 8 agosto, alle 21,30 sul Belvedere di Piazzale Kennedy, lo stesso, dove quest'anno è stato vissuto il Corpus Domini. Anche in quella occasione, il Vescovo, rivolse una preghiera speciale perché tacessero le armi. Il 18 agosto a Bellariva, sempre alle 21,30, alla Chiesa Cuore Immacolato di Maria. Il 19 agosto alle 19 sulla spiaggia libera di piazzale Boscovich ci sarà il concerto "Accordi di pace". Il 20 agosto. alle 19 appuntamento alla chiesa di Viserba Mare in piazza Pascoli. Ai quattro appuntamenti, pensati per riflettere e pregare sulle ferite del mondo, si aggiunge la messa all'alba del 15 agosto sulla spiaggia del bagno 62 che, quest'anno, avrà una intenzione ancora più forte per la pace.

