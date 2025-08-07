In preghiera per la pace. Quattro appuntamenti col Vescovo a due passi dal mare

"Il drammatico momento di violenza, odio e morte a cui stiamo assistendo ci impegna a intensificare la preghiera per una “pace disarmata e disarmante”". Accogliendo il pressante appello di Papa Leone XIV, Il Cardinal Matteo Zuppi presidente della CEI invita tutte le comunità ecclesiali ad intensificare la preghiera "per allontanare al più presto dall’umanità gli orrori e le lacrime della guerra". Un invito che la Diocesi di Rimini accoglie ancora con più forza, dopo che tanti, nelle settimane e nei mesi scorsi, sono stati i momenti a cui il Vescovo Nicolò Anselmi ha invitato i fedeli.

Sono già quattro gli appuntamenti programmati nel mese di agosto, con un invito ai riminesi ma anche ai turisti che sono in vacanza, visto i luoghi dove si svolgeranno. Il primo è per domani, 8 agosto, alle 21,30 sul Belvedere di Piazzale Kennedy, lo stesso, dove quest'anno è stato vissuto il Corpus Domini. Anche in quella occasione, il Vescovo, rivolse una preghiera speciale perché tacessero le armi. Il 18 agosto a Bellariva, sempre alle 21,30, alla Chiesa Cuore Immacolato di Maria. Il 19 agosto alle 19 sulla spiaggia libera di piazzale Boscovich ci sarà il concerto "Accordi di pace". Il 20 agosto. alle 19 appuntamento alla chiesa di Viserba Mare in piazza Pascoli. Ai quattro appuntamenti, pensati per riflettere e pregare sulle ferite del mondo, si aggiunge la messa all'alba del 15 agosto sulla spiaggia del bagno 62 che, quest'anno, avrà una intenzione ancora più forte per la pace.