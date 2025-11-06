iniziativa di RICREA
In piazzale Boscovich la panchina Steelosa di acciaio riciclato al 100%
Gio 6 Nov 2025 17:16 ~ ultimo agg. 17:37
E' stata inaugurata questa mattina in piazzale Boscovich a Rimini, nelle giornate di Ecomondo, Steelosa, la panchina al 100% in acciaio riciclato realizzata da RICREA, il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio. Steelosa è appunto un gioco di parole con Steel, acciaio in inglese. Presenti all'inaugurazione il presidente di Ricrea Domenico Rinaldini, l'assessora all'ambiente del Comune di Rimini Anna Montini e il responsabile dei Servizi Ambientali per Hera per l'Area di Rimini Guido Puccinotti. Steelosa è un progetto itinerante che ha già toccato diverse città italiane.
l'inaugurazione
