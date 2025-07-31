A Cattolica approvato il nuovo piano spiaggia. Foronchi: ci sarà meno cemento

In una sala piena di cittadini e operatori balneari e anticipato da tante polemiche il nuovo piano spiaggia di Cattolica è stato approvato in consiglio comunale con 9 voti favorevoli della maggioranza, un astenuto e 6 contrari della minoranza. La Sindaca Foronchi ha spiegato il valore del nuovo strumento che, tra le principali caratteristiche, prevede meno cemento, più varchi e spiagge libere, rinaturalizzazione del litorale e realizzazione di strutture leggere: “Cattolica ha finalmente il piano spiaggia. Non solo perché lo stabilisce la legge, ma perché senza questo strumento non è possibile intervenire se non con lavori di ordinaria manutenzione. Il vecchio piano spiaggia è scaduto nel 2019. Rimanere sospesi in questi limbo non era accettabile, per la città e per gli operatori balneari. Abbiamo la Bolkestein che incombe. Ci sono tante incognite all’orizzonte. E solo con un piano dell’arenile si possono redigere i bandi. Questa è una certezza. Come Sindaca e Amministrazione siamo chiamati a prendere decisioni. E abbiamo portato avanti la nostra scelta. Non è stato semplice, soprattutto non ci piace scontentare qualcuno. Ma siamo certi di aver intrapreso la strada giusta. È un piano condiviso, ho ricevuto continuamente operatori balneari in questi mesi nel mio ufficio. Con l’approvazione del piano abbiamo mosso un importante passo in avanti per il bene della città e dei suoi operatori economici”.

Nella seduta sono stati anche approvati finanziamenti aggiuntivi per il recupero di Casa Cerri: “Al finanziamento regionale di 1 milione e 246mila euro – ha spiegato la prima cittadina – abbiamo aggiunto risorse comunali, di cui 113mila provenienti da un avanzo libero di bilancio mentre altre 260mila dall’eredità Nastro, lascito destinato al Comune”. Disco verde anche all’assestamento di bilancio che ha liberato risorse destinate ad incrementare il piano asfalti (50mila euro per piazza Sparacca) e ad altri interventi manutentivi. Sul fronte del recupero evasione, nei primi 6 mesi del 2025 si è registrato un aumento delle entrate, rispetto alle previsioni, di imu (+62mila), imposta di soggiorno (+39mila) e multe (+76mila).

In avvio di serata è stato ufficializzato l’ingresso in consiglio comunale tra i banchi della maggioranza di Elena Leardini, al posto del dimissionario Filippo Casanti.