Campionamenti Arpae

Controlli sulle acque: stop alla balneazione alla foce del Marecchia

In foto: Riviera romagnola
Riviera romagnola
di Redazione   
Gio 31 Lug 2025 17:21 ~ ultimo agg. 6 Ago 04:31
Il campionamento delle acque marine eseguito mercoledì 30 luglio nelle province di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena ha evidenziato parametri nella norma in 75 tratti su 78. Due dei tre che risultano non balneabili si trovano a Rimini: 50 metri nord e 50 metri sud Foce Marecchia. A questi si aggiunge Marina di Ravenna sud nel comune ravennate.
Altri tre tratti non balneabili, campionati nel giorno precedente, si trovano nella provincia di Ferrara.

Per questi 6 tratti di mare saranno emanate dai sindaci ordinanze di non balneabilità fino al rientro al di sotto delle soglie previste, che solitamente avviene in breve tempo, e i campionamenti saranno ripetuti fino a quando i parametri non risulteranno conformi.

