I 100 anni di Claudia Sammaritani

Claudia Sammaritani, il 30 luglio, ha spento 100 candeline posizionate sulla torta preparata all’Istituto Maccolini – dove è ospite - circondata dall’affetto dei suoi familiari, del personale dell’Istituto e delle persone a lei più care. Una cerimonia a cui ha preso parte anche l’assessore del Comune di Rimini, Kristian Gianfreda, che le ha portato un mazzo di fiori e la lettera di auguri firmata dal sindaco, a nome della città e dell’Amministrazione comunale. Claudia e’ nata a Rimini il 30 luglio del 1925. Con il babbo ferroviere, il casello ferroviario di Rimini si trasforma ben presto in una sorta di seconda casa. La morte prematura della mamma, Giulia, avvenuta quando Claudia aveva solo 13 anni, ha costretto Claudia a crescere in fretta, per aiutare il padre nella gestione della famiglia composta da sette figli.Nel 1950 sposa Adamo Guerra, nascono 4 figli, con due gemelli. Quando, per migliorare le condizioni economiche della famiglia, Adamo parte per l’Estero, Claudia fa però ritorno con i figli nella “sua” Rimini. Determinata e dal carattere forte, è riuscita con coraggio e determinazione a portare avanti la propria famiglia anche dopo la morte di Adamo, avvenuta ormai tanti anni fa.